СЕГОДНЯ 15:22 2018-11-18T15:23:12+03:00

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Брянский ансамбль русской песни "Околица отметил 20-летний юбилей творческой деятельности.

Коллектив был создан в 1998 году. Им руководит заслуженный работник культуры Брянской области Лариса Шведова. Ансамбль - лауреат российских и международных фестивалей и конкурсов в Москве, Санкт-Петербурге, Курске, Туле, Казани, Белоруссии, Болгарии, Латвии, Швеции, Финляндии, Польше.

За годы существования коллектива пройден путь, которым по праву можно гордиться. Сегодня ансамбль, как и прежде, является непревзойденным эталоном песенного и музыкального искусства, сообщают в областном правительстве.

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