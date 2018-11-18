2018-11-18T15:23:12+03:00
Звезды

Брянский ансамбль русской песни "Околица отметил 20-летний юбилей

Елена РАКОВА
Поделиться:
Фото: правительство Брянской области.Фото: правительство Брянской области.
Изменить размер текста:

Брянский ансамбль русской песни "Околица отметил 20-летний юбилей творческой деятельности.

Коллектив был создан в 1998 году. Им руководит заслуженный работник культуры Брянской области Лариса Шведова. Ансамбль - лауреат российских и международных фестивалей и конкурсов в Москве, Санкт-Петербурге, Курске, Туле, Казани, Белоруссии, Болгарии, Латвии, Швеции, Финляндии, Польше.

За годы существования коллектива пройден путь, которым по праву можно гордиться. Сегодня ансамбль, как и прежде, является непревзойденным эталоном песенного и музыкального искусства, сообщают в областном правительстве.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянская мастерица представила свои работы на культурном форуме в Санкт-Петербурге
Под Брянском легковушка съехала в кювет и опрокинулась
В Брянск приехал легендарный футболист экс-спартаковец Юрий Гаврилов
Брянский ансамбль "Бабкины внуки" споет в смешной программе на ТВЦ
В Брянске с 18 ноября стартует горнолыжный сезон
Зураб Церетели провел мастер-класс для юных художников из Карачева
В Почепском районе строят детский сад на 35 дошколят
Брянские волонтеры убрались на озере и в лесу в Карачевском районе
В воскресенье брянцев ждет снег и мороз
Команда Брянска заняла первое место на соревнованиях самбистов
На брянской трассе столкнулись три грузовика, один из водителей попал в больницу
В Брянске нашли вероятную маму младенца, выброшенного на улицу в Володарском районе
Лучшие учителя страны проводят открытые уроки в Брянской области
Брянские участковые отметили профессиональный праздник
В Брянске автомобилист насмерть сбил 46-летнего пешехода
В брянском Стародубе стартовал "марафон добра"
В Брянске ночью сгорела легковушка, пострадал водитель