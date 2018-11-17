2018-11-17T15:53:34+03:00
Спорт

Команда Брянска заняла первое место на соревнованиях самбистов

Елена РАКОВА
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Турнир прошел во всероссийский день самбо.Турнир прошел во всероссийский день самбо.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск» прошел турнир самбистов, посвященный всероссийскому дню самбо. По итогам соревнований сборная Брянска заняла первое место в командном зачете. "Серебро" у самбистов из Смоленска. На третьем месте оказались спортсмены из Клинцов.

Участниками соревнований стали спортсмены из Брянской и Калужской областей, Курска, Москвы, Орла, Смоленска, Тулы, сообщают в правительстве Брянской области.

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Победители турнира

Весовая категория 35 кг. 1 место — Олег Школа, СДЮШОР по борьбе.

Весовая категория 38 кг. 1 место — Арсений Воронков, СДЮШОР по борьбе.

Весовая категория 42 кг. 1 место — Артем Леонов, Смоленск.

Весовая категория 46 кг. 1 место — Данила Боборико, ДЮСШ «Торпедо».

Весовая категория 50 кг. 1 место — Иван Туркин, СДЮШОР по борьбе.

Весовая категория 54 кг. 1 место — Данил Савин, Почеп.

Весовая категория 59 кг. 1 место — Дмитрий Мальцев, СДЮШОР по борьбе.

Весовая категория 65 кг. 1 место — Павел Швец, Клинцы.

Весовая категория 71 кг. 1 место — Иван Борисов, СДЮШОР по борьбе.

Весовая категория +71 кг. 1 место — Гор Восканян, Смоленск.

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