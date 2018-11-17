Команда Брянска заняла первое место на соревнованиях самбистов
В спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск» прошел турнир самбистов, посвященный всероссийскому дню самбо. По итогам соревнований сборная Брянска заняла первое место в командном зачете. "Серебро" у самбистов из Смоленска. На третьем месте оказались спортсмены из Клинцов.
Участниками соревнований стали спортсмены из Брянской и Калужской областей, Курска, Москвы, Орла, Смоленска, Тулы, сообщают в правительстве Брянской области.
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Победители турнира
Весовая категория 35 кг. 1 место — Олег Школа, СДЮШОР по борьбе.
Весовая категория 38 кг. 1 место — Арсений Воронков, СДЮШОР по борьбе.
Весовая категория 42 кг. 1 место — Артем Леонов, Смоленск.
Весовая категория 46 кг. 1 место — Данила Боборико, ДЮСШ «Торпедо».
Весовая категория 50 кг. 1 место — Иван Туркин, СДЮШОР по борьбе.
Весовая категория 54 кг. 1 место — Данил Савин, Почеп.
Весовая категория 59 кг. 1 место — Дмитрий Мальцев, СДЮШОР по борьбе.
Весовая категория 65 кг. 1 место — Павел Швец, Клинцы.
Весовая категория 71 кг. 1 место — Иван Борисов, СДЮШОР по борьбе.
Весовая категория +71 кг. 1 место — Гор Восканян, Смоленск.
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