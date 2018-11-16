В Брянске торжественно открыли обновленный сквер за областной филармонией

СЕГОДНЯ 17:40 2018-11-16T17:41:40+03:00

На ремонт территории потратили больше 10 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 16 ноября, в Брянске открыли обновленный сквер за концертным залом «Дружба». Территорию ремонтировали в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На работы потратили 10,8 миллиона рублей.

За эти деньги в сквере наладили освещение, вымостили плиткой пешеходные дорожки, установили парковые качели, ротонду, оборудовали «сухой ручей» и высадили деревья. На сэкономленные 700 тысяч рублей, как говорят в пресс-службе Брянской городской администрации, здесь установят систему видеонаблюдения.

Кроме этого, на территоррии появились два новых памятника - это фигура Катюши и звезда Победы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».