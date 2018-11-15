В Брянске водитель легковушки протаранил остановку
К счастью , никто из прохожих не пострадал
Фото:vk.com, Александр Чернявский
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В Брянске водитель легковушки врезался в остановку "Больница № 2". ДТП произошло вечером в среду, 14 ноября. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях. В комментариях пишут, что водитель иномарки был пьяным. К счастью, люди, ожидающие транспорт на остановке, не пострадали.
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