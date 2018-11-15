2018-11-15T09:04:05+03:00
Происшествия

В Брянске водитель легковушки протаранил остановку

К счастью , никто из прохожих не пострадал
Мария Дедкова
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Фото:vk.com, Александр ЧернявскийФото:vk.com, Александр Чернявский
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В Брянске водитель легковушки врезался в остановку "Больница № 2". ДТП произошло вечером в среду, 14 ноября. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях. В комментариях пишут, что водитель иномарки был пьяным. К счастью, люди, ожидающие транспорт на остановке, не пострадали.

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