В Брянске водитель легковушки протаранил остановку

СЕГОДНЯ 08:49 2018-11-15T09:04:05+03:00

К счастью , никто из прохожих не пострадал

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В Брянске водитель легковушки врезался в остановку "Больница № 2". ДТП произошло вечером в среду, 14 ноября. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях. В комментариях пишут, что водитель иномарки был пьяным. К счастью, люди, ожидающие транспорт на остановке, не пострадали.

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