В Глинищеве открыли новые спортивную и детскую площадки

СЕГОДНЯ 18:46 2018-11-14T18:49:01+03:00

Площадки оборудовали на улице Садовой за зданием Глинищевского поселкового культурно-досугового центра. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

До конца года в регионе приведут в порядок 29 парков и скверов

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Сразу две специальных площадки открыли в Глинищеве. Для детей обустроили игровую зону. А для любителей здорового образа жизни - спортивную.

Площадки оборудовали на улице Садовой за зданием Глинищевского поселкового культурно-досугового центра, сообщают в правительстве Брянской области.

На детской площадке установили игровые комплексы, качели, карусель, качалку-балансир, песочницы. Многофункциональная спортивная площадка огорожена забором. По периметру игрового поля оборудована двухполосная беговая дорожка с прочным и удобным покрытием. На площадке можно поиграть в мини-футбол, баскетбол, волейбол, а зимой там будут заливать каток. Площадка хорошо освещается, поэтому даже в сумерки здесь будет комфортно заниматься спортом.

Благоустройство поселка Глинищево продолжается уже второй год. В этом году на него потратили около трех миллионов рублей.

Благоустраивать брянские дворы и общественные пространства по программе "Формирование современной городской среды" будут до 2024 года. На это планируют потратить 2 млрд 150 млн рублей.

До конца года на Брянщине приведут в порядок 104 двора, 29 парков и скверов.

Благоустройство поселка Глинищево продолжается уже второй год.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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