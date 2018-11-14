В Брянске пройдет театральный конкурс "Открытый занавес"

СЕГОДНЯ 14:14 2018-11-14T14:15:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске пройдет областной конкурс искусства малых форм "Открытый занавес". Фестиваль будет посвящен Году театра в России, сообщают на сайте областного методического центра.

На суд зрителей и жюри коллективы из Брянска, Клинцов, Трубчевска, Жуковки, Климова и Дятькова представят миниатюры на патриотические, социальные и культурные темы.

Оценивать работы конкурсантов будет профессиональное жюри - актеры брянского ТЮЗа (6+).

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».