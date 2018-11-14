2018-11-14T14:15:22+03:00
Звезды

В Брянске пройдет театральный конкурс "Открытый занавес"

Коллективы представят на суд жюри миниатюры
Мария Дедкова
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Фото: Брянский областной методический центрФото: Брянский областной методический центр
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В Брянске пройдет областной конкурс искусства малых форм "Открытый занавес". Фестиваль будет посвящен Году театра в России, сообщают на сайте областного методического центра.

На суд зрителей и жюри коллективы из Брянска, Клинцов, Трубчевска, Жуковки, Климова и Дятькова представят миниатюры на патриотические, социальные и культурные темы.

Оценивать работы конкурсантов будет профессиональное жюри - актеры брянского ТЮЗа (6+).

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