В Брянске пройдет театральный конкурс "Открытый занавес"
Коллективы представят на суд жюри миниатюры
Фото: Брянский областной методический центр
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В Брянске пройдет областной конкурс искусства малых форм "Открытый занавес". Фестиваль будет посвящен Году театра в России, сообщают на сайте областного методического центра.
На суд зрителей и жюри коллективы из Брянска, Клинцов, Трубчевска, Жуковки, Климова и Дятькова представят миниатюры на патриотические, социальные и культурные темы.
Оценивать работы конкурсантов будет профессиональное жюри - актеры брянского ТЮЗа (6+).
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