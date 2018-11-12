Брянская танцевальная пара завоевала "золото" на международных соревнованиях
Максим Морозов и Светлана Плодущева обошли 50 дуэтов-конкурентов
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Брянская пара завоевала золотые награды на международном танцевальном конкурсе «Русский стандарт-2018». Соревнования, в которых поучаствовали больше двух тысяч конкурсантов из девяти стран, завершились на выходных в Москве.
Максим Морозов и Светлана Плодущева выступали в группе «Молодежь по латиноамериканской программе, рассказывают в пресс-службе брянской мэрии. Пара обошла 50 своих конкурентов. К слову, в дуэте ребята танцуют всего два месяца.
Из Москвы спортсмены привезли эксклюзивные золотые медали авторской работы.
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