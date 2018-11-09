Чествуя Почетного гражданина Брянска

СЕГОДНЯ 10:54 2018-11-09T10:54:45+03:00

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Заслуженный врач Российской Федерации Василий Чебан более 30 лет возглавлял Брянскую городскую больницу №2. Под его руководством в 1990 году введен в эксплуатацию современный больничный комплекс. Вторая городская больница становится большим медицинским объединением. Включает две поликлиники, женскую консультацию, терапевтический и хирургический корпуса, стационары. Больница оснащается самым передовым отечественным и импортным оборудованием для диагностики и лечения.

Под началом Василия Чебана много лет работал врачом Александр Хлиманков. Поздравляя коллегу с Днем рождения, глава города признался:

- Для меня большая честь считать Вас своим наставником. Вы тот человек, на которого должна равняться современная молодежь, особенно начинающие медики. Помню, как Вы самоотверженно трудились в непростое время, когда больница №2 только начинала работать в новом здании. Благодаря Вам она и сейчас считается одним из ведущих медицинских учреждений области.

Василий Чебан рассказал, что и на заслуженном отдыхе стремится быть в центре событий городской жизни, следит за преображением Брянска и радуется успехам руководителей.

- Я горжусь, что нам довелось много лет работать вместе, преодолевать трудности, двигаться к поставленным целям. С удовольствием отмечаю, что Брянск обновляется, становится лучше, - сказал Василий Чебан. Он рассказал, что планирует принять участие в торжествах по случаю празднования 150-летия Володарского района.

Глава города Александр Хлиманков пожелал Почетному гражданину здоровья, жизненных сил и тепла близких людей.

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