До конца осени погода в Брянской области будет теплой и сухой

СЕГОДНЯ 15:55 2018-11-08T16:02:11+03:00

Среднемесячная температура воздуха в ноябре ожидается на 0,8 градусов выше нормы. Фото: Марина АНТОНОВА

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По прогнозам Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, последний месяц осени в нашем регионе будет теплым и сухим.

Среднемесячная температура воздуха в ноябре ожидается на 0,8 градусов выше нормы - 1,4 градуса тепла. Количество осадков составит 90 процентов от нормы.

Самый теплый ноябрь, как говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, был в 2010 году со среднемесячной температурой воздуха 4,7 градусов тепла. Самым холодным - ноябрь 1993 года со среднемесячной температурой воздуха минус 8,3 градуса.

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