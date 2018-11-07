Полиция не стала задерживать голую девушку, разгуливавшую по Брянску

СЕГОДНЯ 17:52 2018-11-07T17:53:32+03:00

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Полицейские не стали задерживать голую девушку, которая прогуливалась по центру Брянска.

Фотографии и видео горожанки, шагающей нагишом по тротуару и обочине дороги на улице Калина появились в социальных сетях днем в среду, 7 ноября. И наделали много шума в городе. Пользователи стали активно обсуждать выходку девушки без комплексов. Одни предположили, что она проиграла спор, другие - что была в неадекватном состоянии.

- Установить личность девушки по фотографиям и видеозаписи невозможно, - прокомментировали ситуацию корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Полицейские девушку не задерживали, поскольку ничего противозаконного в ее действиях не было. Если она лишилась одежды во время криминального происшествия, - это другой вопрос. Тогда она должна была сама обратится в отделение полиции за помощью. Но этого не произошло.

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