Готовность дороги на улице Романа Брянского

СЕГОДНЯ 17:12 2018-11-07T17:12:44+03:00

Степень готовности дороги от улицы Авиационной до Смоленской трассы проверили на выездном совещании заместитель губернатора Брянской области Юрий Мокренко и глава города Брянска Александр Хлиманков

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Асфальтовое полотно, вся необходимая для современной городской дороги инфраструктура здесь уже готовы: сделаны тротуары, освещение, ограждения, ливневая канализация.

Как заверил подрядчик, все резервы организации сейчас направлены на участок примыкания к федеральной трассе. Для отвода осадков здесь устроен коллектор, на мощную щебеночную подушку уложено несколько слоев асфальтового покрытия. 9 ноября готовая к эксплуатации дорога будет предъявлена комиссии по приемке.

- Дорога практически готова. В ближайшее время она будет введена в эксплуатацию. Это очень важный участок. Сейчас стоит задача - правильно организовать здесь движение. Небольшая, но очень важная магистраль сделает нашу жизнь более комфортной, а город - современным, удобным для брянцев, - сказал глава города Александр Хлиманков.

Участники выездного совещания обсудили организацию движения по новой дороге. Ее назначение - разгрузить одну из центральных городских улиц - Авиационную, упростить для брянцев и гостей города выезд на Смоленскую трассу. Сотни горожан, жителей новых кварталов в растущем V микрорайоне теперь смогут быстрее добираться к своим домам.

На совещании было предложено - в ближайшее время установить знаки, которые позволят осуществлять въезд и выезд с улицы Романа Брянского на Авиационную с правым поворотом. На этом этапе такая организация движения даст возможность избежать транспортных заторов.

В следующем году будет реализован проект капитального ремонта улицы Авиационной, где запланировано ее расширение. В месте примыкания к новой дороге по улице Романа Брянского планируется установить светофор. Его работу синхронизируют так, чтобы обеспечить сквозной проезд.

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