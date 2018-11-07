В Брянске 9 и 11 ноября пройдут сплошные проверки водителей
В конце недели в Брянске пройдут сплошные проверки водителей. 9 ноября с 7.30 до 8.00 автоинспекторы будут дежурить у детских садов «Чебурашка» и «Маяк». Полицейские проверят, не нарушают ли автомобилисты правила перевозки детей.
11 ноября с 23.00 до 23.30 патрульные машины будут дежурить на улице Менжинского. Здесь будут ловить пьяных водителей.
В городской Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения.Если Вы стали свидетелем грубых нарушений сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.
Телефон дежурной части: 74-71-02
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