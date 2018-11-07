2018-11-07T16:46:37+03:00
Общество

Дорогу на улице Романа Брянского откроют после 9 ноября

Через два дня готовый объект будут принимать специалисты
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянского горсоветаФото: пресс-служба Брянского горсовета
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Рабочие завершают строительство дороги на улице Романа Брянского. Готовый объект 9 ноября будет принимать специальная комиссия. Если нарушений не найдут, дорогу откроют.

Здесь сделали тротуары, оборудовали освещение, ограждения и ливневку. На выезде на улицу Авиационную поставят знаки, которые позволят поворачивать направо.

В следующем году, как говорят в пресс-службе Брянского горсовета, улицу Авиационную ждет капитальный ремонт. Он предусматривает расширение въезда на улицу Романа Брянска и появление светофора, который обеспечил бы сквозной проезд.

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