Дорогу на улице Романа Брянского откроют после 9 ноября
Рабочие завершают строительство дороги на улице Романа Брянского. Готовый объект 9 ноября будет принимать специальная комиссия. Если нарушений не найдут, дорогу откроют.
Здесь сделали тротуары, оборудовали освещение, ограждения и ливневку. На выезде на улицу Авиационную поставят знаки, которые позволят поворачивать направо.
В следующем году, как говорят в пресс-службе Брянского горсовета, улицу Авиационную ждет капитальный ремонт. Он предусматривает расширение въезда на улицу Романа Брянска и появление светофора, который обеспечил бы сквозной проезд.
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