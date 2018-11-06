В Брянской области 11 ноября пройдет "Географический диктант"

СЕГОДНЯ 18:16 2018-11-06T18:16:54+03:00

Проверить свое знание географии может любой желающий. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Жители Брянской области присоединятся к всероссийской акции "Географический диктант-2018".

Акция состоится 11 ноября в 12.00. Проверить свое знание географии может любой желающий.

Диктант, как пишут организаторы акции на своем официальном сайте, состоит из двух частей, каждая из которых включает 15 вопросов разной степени сложности. Справится с ними нужно будет за 45 минут. Оценивать каждую часть будут по 100-балльной шкале. Участники акции получат два результата.

В Брянской области будут работать 12 площадок акции. На них можно будет прийти в день диктанта.

Где будут писать "Географический диктант в Брянской области?

1. Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского,

г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14

2. Домашовская школа, Брянский район, село Домашово, ул.Майская, д.18

3. Красногорская школа №1, Красная Гора, ул. Буйневича д.44

4.Красногорская школа №2, Красная Гора, пер.Московский 24А

5. Сельцовская школа №5, Сельцо, ул. Школьная, дом 25

6. Новозыбковская школа №9, Новозыбков, ул. Голодеда, д.22

7. Новозыбковская школа №4, Новозыбков, улица Ломоносова, 39А

8. Климовская школа № 1, Климово, ул.Советская, дом 61

9. Мглинская школа №1, Мглин, пл. Советская,3

10. Стародубская школа №1, Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 9

11. Локотская школа №2 им. Н. Ф. Струченкова, Локоть, ул. Вали Котика, д. 19

12. Погарский дом творчества, Погар, ул. Ленина, д.1А

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