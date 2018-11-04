В Почепе отремонтируют дороги на двух улицах

СЕГОДНЯ 10:12 2018-11-04T10:12:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Почепе отремонтируют дороги на улицах Смоленской и Затинской. С просьбой заделать ямы и выбоины местные жители обратились к областным властям.

- Рабочие провели фрезерование участков и подготовили площади для выравнивающего слоя, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - На улице Смоленской заасфальтируют 384 метра дороги, а на Затинской - 1100 метров.

К концу следующей недели ремонт завершат на улице Смоленской, на улице Затинской - к концу ноября.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».