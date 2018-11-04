В Почепе отремонтируют дороги на двух улицах
Работы планируют завершить через пару недель
Фото: пресс-служба правительства Брянской области
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В Почепе отремонтируют дороги на улицах Смоленской и Затинской. С просьбой заделать ямы и выбоины местные жители обратились к областным властям.
- Рабочие провели фрезерование участков и подготовили площади для выравнивающего слоя, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - На улице Смоленской заасфальтируют 384 метра дороги, а на Затинской - 1100 метров.
К концу следующей недели ремонт завершат на улице Смоленской, на улице Затинской - к концу ноября.
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