На трассе под Брянском столкнулись три машины: пострадал 23-летний мужчина

СЕГОДНЯ 11:29 2018-11-01T11:29:45+03:00

Изменить размер текста: A A

На трассе под Брянском столкнулись легковушка, ГАЗель и грузовик. Дорожно-транспортное происшествие случилось около восьми утра 1 ноября на объездной дороге.

- По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля "Фольксваген-Джетта" уснул за рулем, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ГАЗелью, - рассказываютв УГИБДДп о Брянской области. - От удара легковушку отбросило на грузовик "Фольво ФАШ-12".

В ДТП пострадал водитель легковушки. Медики,приехавшие на место аварии, диагностировали у молодого человека перелом бедра, травму головы, перелом носа и раны. Пострадавшего госпитализировали в областную больницу.

По факту случившегося полицейские проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».