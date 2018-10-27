2018-10-27T14:20:51+03:00
Звезды

В Суражском кинотеатре откроется отремонтированный зал для просмотра фильмов

На его реконструкцию выделили шесть миллионов рублей
Елена РАКОВА
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Фото: Департамент культуры Брянской области.Фото: Департамент культуры Брянской области.
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В Сураже в кинотеатре "Заря" ремонтируют зрительный зал. Работы начались еще в августе и должны закончиться в декабре. В общей сложности на ремонт зала выделили шесть миллионов рублей.

После ремонта кинотеатр оснастят современным оборудованием, которое позволит зрителям смотреть фильмы в формате 3D в современном объемном звуковом решении.

- Оценить новейшую аудиосистему и картинку, выдаваемую современным кинопроектором, а также расположиться в удобных креслах зрители смогут уже в декабре, - говорят в департаменте культуры Брянской области. - Кстати, в этом году брянским кинотеатрам выделили около 19,6 миллиона рублей на переоборудование кинозалов. Субсидию получили Дома культуры Карачевкого, Жуковского, Суражского и Климовского районов.

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