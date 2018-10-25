2018-10-25T10:46:51+03:00
Происшествия

В Гордеевском районе во время пожара погиб 45-летний мужчина

Трагедия произошла в селе Творишино
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области
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В селе Творишино, что в Гордеевском районе сгорел жилой дом. Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды"в Брянске" , в огне погиб 45-летний мужчина.

Сообщение о ЧП в селе поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в среду, 24 октября, в 22.38.

- К месту вызова выехали две автоцистерны пожарно-спасательной части №40, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Оказалось, что горит дом площадью 144 квадратных метра. Пламя удалось потушить за час.

Что стало причиной пожара и обстоятельства гибели мужчины теперь выяснят эксперты.

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