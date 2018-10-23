За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека

23 Окт. 16:30 2018-10-23T16:45:03+03:00

Гриппа в Брянской области пока нет. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Гриппа в регионе пока не нашли

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На прошлой неделе, с 15 по 21 октября, простуду подхватили 5262 жителя Брянской области. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 2,9 процента. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, снижение заболеваемости во всех возрастных группах.

В поликлиниках Брянска ОРВИ диагностировали у 2845 горожан. Здесь, как и по области, эпидпороги не превышены.

Заболевшие сдают анализы. В лабораториях специалисты выявляют наличие вирусов гриппа. Пока его в Брянской области не зарегистрировали, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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