2018-10-23T16:45:03+03:00
Общество

За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека

Гриппа в регионе пока не нашли
Мария Дедкова
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Гриппа в Брянской области пока нет.Гриппа в Брянской области пока нет.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На прошлой неделе, с 15 по 21 октября, простуду подхватили 5262 жителя Брянской области. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 2,9 процента. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, снижение заболеваемости во всех возрастных группах.

В поликлиниках Брянска ОРВИ диагностировали у 2845 горожан. Здесь, как и по области, эпидпороги не превышены.

Заболевшие сдают анализы. В лабораториях специалисты выявляют наличие вирусов гриппа. Пока его в Брянской области не зарегистрировали, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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