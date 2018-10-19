2018-10-19T15:10:12+03:00
Общество

20 октября на Кургане Бессмертия в Брянске пройдут сплошные проверки водителей

Автоинспекторы будут дежурить с 12.00 до 12.30
Мария Дедкова
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В Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равноправны в правах и в обязанностях.В Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равноправны в правах и в обязанностях.Фото: Марина АНТОНОВА
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В субботу, 20 октября, в районе Кургана Бессмертия в Брянске пройдут сплошные проверки водителей. Автоинспекторы будут ловить нарушителей правил перевозки детей с 12.00 до 12.30.

В Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равноправны в правах и в обязанностях. Брянцев просят быть предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдать Правила дорожного движения.

Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 74-71-02.

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