В Брянске на улице Уральской закроют железнодорожный переезд

19 Окт. 11:46 2018-10-19T11:46:01+03:00

В Госавтоинспекции просят заранее планировать свой маршрут и использовать пути объезда. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

27 и 28 октября здесь не смогут проехать автомобилисты

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В Брянске на два дня закроют железнодорожный переезд на улице Уральской. Проехать автомобилисты не смогут с 8.00 27 октября до 17.00 28 октября. Здесь пройдет плановый ремонт.

- Объехать этот участок дороги можно будет через проспект Московский по улице Белобережской, - говорят в УГИБДД по Брянской области.

В Госавтоинспекции просят заранее планировать свой маршрут и использовать пути объезда.

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