2018-10-18T12:04:56+03:00
Происшествия

На трассе в Клетнянском районе водитель грузовика насмерть сбил 63-летнего пешехода

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте
Мария Дедкова
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По факту автоаварии полицейские проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.По факту автоаварии полицейские проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.Фото: Сергей ГАПОН
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В Клетнянском районе под колеса грузовика попал 63-летний мужчина. Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 17 октября, около 21.00 на 28-м километре автодороги «Брянск-Клетня».

- По предварительной информации, 25-летний автомобилист за рулем ГАЗ-3010 сбил пешехода, перебегающего дорогу в неположенном месте, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - От полученных травм 63-летний мужчина скончался на месте.

По факту автоаварии полицейские проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.

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