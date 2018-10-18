На трассе в Клетнянском районе водитель грузовика насмерть сбил 63-летнего пешехода
Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте
По факту автоаварии полицейские проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.Фото: Сергей ГАПОН
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В Клетнянском районе под колеса грузовика попал 63-летний мужчина. Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 17 октября, около 21.00 на 28-м километре автодороги «Брянск-Клетня».
- По предварительной информации, 25-летний автомобилист за рулем ГАЗ-3010 сбил пешехода, перебегающего дорогу в неположенном месте, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - От полученных травм 63-летний мужчина скончался на месте.
По факту автоаварии полицейские проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.
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