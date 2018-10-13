Для Брянска купили новую дорожную технику
Для брянских улиц закупили 14 единиц новой дорожной техники. На это потратили больше 74 миллионов рублей из областного бюджета, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Муниципалитет приобрел подметально-вакуумные машины, вышку и тракторы. С их помощью будут собирать листву, снег, посыпать дороги в городе.
Руководители Брянска проверили готовность коммунальных служб к зиме. 85 процентов песка из уже заготовлено, на данный момент закупают соль. На борьбу со снегом в этом году выйдут 129 машин.
Тем не менее, чиновники отметили, что большая часть уборочной техники по-прежнему имеет высокую степень износа.
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