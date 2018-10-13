2018-10-13T12:25:04+03:00
Общество

Для Брянска купили новую дорожную технику

На это потратили больше 74 миллионов рублей
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Для брянских улиц закупили 14 единиц новой дорожной техники. На это потратили больше 74 миллионов рублей из областного бюджета, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Муниципалитет приобрел подметально-вакуумные машины, вышку и тракторы. С их помощью будут собирать листву, снег, посыпать дороги в городе.

Руководители Брянска проверили готовность коммунальных служб к зиме. 85 процентов песка из уже заготовлено, на данный момент закупают соль. На борьбу со снегом в этом году выйдут 129 машин.

Тем не менее, чиновники отметили, что большая часть уборочной техники по-прежнему имеет высокую степень износа.

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