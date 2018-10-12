2018-10-12T15:37:58+03:00
Общество

В Брянске пропала 33-летняя Ольга Медведева

Женщину последний раз видели 6 октября
Мария Дедкова
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск"Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск"
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В Брянске ищут пропавшую Ольгу Медведеву. Последний раз, как сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт" Брянск" женщину видели 6 октября . С тех пор близким о ней ничего не известно.

Приметы пропавшей: рост около 170 сантиметров, волосы светлые до плеч, глаза карие, нос с горбинкой.

Была одета: в белую футболку, синие джинсы и голубую кожаную куртку.

Обута - в темные кроссовки.

По словам волонтеров, Ольга Медведева может находиться в любом районе области.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины просят позвонить по телефонам:112, 8(800)700 -54-52.

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