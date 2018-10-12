В Брянске пропала 33-летняя Ольга Медведева
В Брянске ищут пропавшую Ольгу Медведеву. Последний раз, как сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт" Брянск" женщину видели 6 октября . С тех пор близким о ней ничего не известно.
Приметы пропавшей: рост около 170 сантиметров, волосы светлые до плеч, глаза карие, нос с горбинкой.
Была одета: в белую футболку, синие джинсы и голубую кожаную куртку.
Обута - в темные кроссовки.
По словам волонтеров, Ольга Медведева может находиться в любом районе области.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины просят позвонить по телефонам:112, 8(800)700 -54-52.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».