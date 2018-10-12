В Брянске у молдаванина таможенники нашли 20 голубей
Брянские таможенники нашли в багаже пассажира поезда "Кишинев-Москва" 20 голубей. Инспекторы обнаружили их во время досмотра на таможенном посту в Володарском районе.
- Птиц гражданин Молдавии пытался незаконно провезти на таможенную территорию Евразийского экономического союза, - говорят в пресс-службе Брянской таможне.- Мужчина рассказал, что вез птиц в Москву для продажи. Он задекларировал пернатых, но о том, что нужно предоставить сопроводительные и ветеринарные документы не знал.
На жителя Кишинева завели дело об административном правонарушении за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров. Птиц тем временем переправили в Молдавию.
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