12 Окт. 10:25 2018-10-12T10:25:48+03:00

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Брянцам предлагают придумать туристический символ региона. Конкурс проводит областной краеведческий музей. Он стартует 15 октября и продлится до 15 декабря. В конкурсе представлены пять номинаций: "Сувенир города", "Сувенир региона", "Сувенир-игрушка" и "Идея сувенира".

- Участниками конкурса могут стать все желающие без ограничений по возрасту и профессии, - говорят организаторы. - Победителей и участников ждут дипломы и призы. Работы победителей опубликуют на Туристическом портале Брянской области. А еще они станут участниками Всероссийских конкурсов туристической направленности. Авторов лучших туристических символов Брянщины также ждет бесплатная экскурсия в усадьбу Алексея Толстого в селе Красный Рог или на мемориальный комплекс «Хацунь».

Заявку на участие в конкурсе и фотографию сувенира отправить на по адресу: turotdel32@mail.ru (конкурсную работу и оригинал заявки и необходимо принести по адресу: Брянск, площадь Партизан, 6)

Скачать положение о конкурсе и заявку на участие можно на сайте: http://turizm-bryansk.ru

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