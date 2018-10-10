В Брянске 12 октября у детского сада «Сказочный» пройдут сплошные проверки водителей
В Брянске у детского сада «Сказочный» , что на улице Тельмана, 12 октября пройдут сплошные проверки водителей. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция. Полицейские с 7.30 до 8.00 будут ловить здесь нарушителей правил перевозки детей.
Брянцам напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и в обязанностях. На дорогах будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте правила дорожного движения. Если вы увидели нарушителя, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.
ВАЖНО:
Телефон дежурной части ГИБДД по городу Брянску 74-71-02.
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