В Брянске 12 октября у детского сада «Сказочный» пройдут сплошные проверки водителей

10 Окт. 17:51 2018-10-10T17:51:10+03:00

Если вы увидели нарушителя, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Брянске у детского сада «Сказочный» , что на улице Тельмана, 12 октября пройдут сплошные проверки водителей. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция. Полицейские с 7.30 до 8.00 будут ловить здесь нарушителей правил перевозки детей.

Брянцам напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и в обязанностях. На дорогах будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте правила дорожного движения. Если вы увидели нарушителя, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.

ВАЖНО:

Телефон дежурной части ГИБДД по городу Брянску 74-71-02.

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