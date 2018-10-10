2018-10-10T10:27:08+03:00
Общество

Брянские студенты завоевали бронзовые медали на всероссийском конкурсе «Лесное многоборье»

Соревнования проходили в Воронежской области
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
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Студенты Брянского государственного инженерно-технологического университета завоевали бронзовые медали на всероссийском конкурсе «Лесное многоборье». Соревнования проходили со 2 по 5 октября Воронежской области.

На турнир приехали больше 170 лесоводов из Брянской, Архангельской, Свердловской, Воронежской, Владимировской, Пензенской, Нижегородской областей и Татарстана.

Участники соревновались в таксации участков, посадке деревьев, лесопатологического обследования, тушения лесных пожаров и управлении форвардером. Команды-победители определялись по сумме баллов, полученных на всех этапах состязаний.

В итоге, брянцы стали бронзовыми призерами соревнований, рассказли в пресс-службе правительства региона

На этапе «Имитация тушения лесного пожара» брянская команда заняла второе место, на этапах «Отвод и таксация лесосеки в спелых древостоя» и «Федеральный государственный лесной надзор» - третье.

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