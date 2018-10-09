В Брянске на проспекте Станке Димитрова легковушка сбила ребенка
По словам, очевидцев мальчик не получил серьезных травм
Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянске на проспекте Станке Димитрова под колеса легкового автомобиля попал мальчик, гулявший с собакой. О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях.
По их словам, дорожно-транспортное происшествие произошло днем во вторник,9 октября, на пешеходном переходе у кольца.
Как пишут в комментариях к записи, ребенок не получил смертельных травм.
Пользователи отмечают, что на этом пешеходном переходе автомобилисты иногда не останавливаются, даже несмотря на запрещающий сигнал светофора.
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