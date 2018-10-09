2018-10-09T18:32:28+03:00
Происшествия

В Брянске на проспекте Станке Димитрова легковушка сбила ребенка

По словам, очевидцев мальчик не получил серьезных травм
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, "Типичный Брянск"Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянске на проспекте Станке Димитрова под колеса легкового автомобиля попал мальчик, гулявший с собакой. О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях.

По их словам, дорожно-транспортное происшествие произошло днем во вторник,9 октября, на пешеходном переходе у кольца.

Как пишут в комментариях к записи, ребенок не получил смертельных травм.

Пользователи отмечают, что на этом пешеходном переходе автомобилисты иногда не останавливаются, даже несмотря на запрещающий сигнал светофора.

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