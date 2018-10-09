Выгоничские дорожники утаили 2,4 миллиона рублей налогов

9 Окт. 12:59 2018-10-09T12:59:56+03:00

Предприятие рассчитывалось с кредиторами, минуя расчетные счета, с которых списывали налоги. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Следователи завели уголовное дело на предприятие, занимающиеся дорожными работами в Выгоничах. Как говорят правоохранители, организация скрыла 2,4 миллиона рублей налогов.

- В прошлом году предприятие рассчитывалось с кредиторами, минуя расчетные счета, с которых списывали налоги, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Используя такую схему, руководству удалось скрыть от взыскания больше 2,4 миллиона рублей.

По словам следователей, в этом деле важно вернуть все деньги в бюджет.

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