Выгоничские дорожники утаили 2,4 миллиона рублей налогов
Следователи завели уголовное дело
Предприятие рассчитывалось с кредиторами, минуя расчетные счета, с которых списывали налоги.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Следователи завели уголовное дело на предприятие, занимающиеся дорожными работами в Выгоничах. Как говорят правоохранители, организация скрыла 2,4 миллиона рублей налогов.
- В прошлом году предприятие рассчитывалось с кредиторами, минуя расчетные счета, с которых списывали налоги, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Используя такую схему, руководству удалось скрыть от взыскания больше 2,4 миллиона рублей.
По словам следователей, в этом деле важно вернуть все деньги в бюджет.
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