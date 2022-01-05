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Общество5 января 2022 9:00

В Брасовском районе капитально отремонтируют дорогу от трассы до поселка Локоть

Работы запланированы на 2022 год
Марина АНТОНОВА
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Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брасовском районе капитально отремонтируют дорогу от трассы М-3 "Украина" до поселке Локоть. Работы пройдут в 2022 году, сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

- Ремонт будет осуществляться по контракту жизненного цикла, который охватывает все виды работ, - говорят в управлении. - Это проектирование дороги, строительство, обслуживание и капитальный ремонт.

Подрядчик по контракту восстановит изношенное асфальтовое покрытие через шесть лет после использования дороги.

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