В Брасовском районе капитально отремонтируют дорогу от трассы до поселка Локоть

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брасовском районе капитально отремонтируют дорогу от трассы М-3 "Украина" до поселке Локоть. Работы пройдут в 2022 году, сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

- Ремонт будет осуществляться по контракту жизненного цикла, который охватывает все виды работ, - говорят в управлении. - Это проектирование дороги, строительство, обслуживание и капитальный ремонт.

Подрядчик по контракту восстановит изношенное асфальтовое покрытие через шесть лет после использования дороги.