Фото: оперативный штаб.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 176 жителей региона, выздоровели 229 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3507 ПЦР-тестов.
В целом у 97387 человек подтвердили коронавирус, вылечились 93106 жителей области, умерли 2975 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1270265.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 35 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 17 ковид-положительных. По 12 новых случаяев коронавирусной инфекции зафиксировали в Карачевском и Стародубском районах. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 25 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 января 2022 года:
— Брянск – 37536 (+35)
— Брянский район – 9660 (+17)
— Дятьковский район – 4921 (+6)
— Карачевский район - 3354 (+12)
— Клинцы – 3090 (+4)
— Трубчевский район – 2627 (+7)
— Новозыбков – 2597 (+8)
— Стародубский район – 2582 (+12)
— Навлинский район – 2325
— Унечский район – 2300
— Жуковский район – 2247 (+7)
— Брасовский район – 1959 (+5)
— Выгоничский район – 1906 (+5)
— Комаричский район – 1732 (+5)
— Почепский район – 1722 (+1)
— Климовский район – 1465 (+3)
— Фокино – 1461 (+4)
— Погарский район – 1416 (+4)
— Мглинский район – 1373 (+2)
— Клетнянский район – 1362 (+6)
— Дубровский район – 1358 (+3)
— Сельцо – 1317 (+6)
— Суземский район – 1062 (+9)
— Злынковский район – 1050
— Суражский район – 1000 (+2)
— Клинцовский район – 968
— Гордеевский район – 803 (+2)
— Красногорский район – 748 (+4)
— Севский район – 624 (+7)
— Жирятинский район – 484
— Рогнединский район – 215
— Иногородние – 123.