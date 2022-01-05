Фото: оперативный штаб.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 176 жителей региона, выздоровели 229 пациентов, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3507 ПЦР-тестов.

В целом у 97387 человек подтвердили коронавирус, вылечились 93106 жителей области, умерли 2975 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1270265.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 35 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 17 ковид-положительных. По 12 новых случаяев коронавирусной инфекции зафиксировали в Карачевском и Стародубском районах. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 25 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 января 2022 года:

— Брянск – 37536 (+35)

— Брянский район – 9660 (+17)

— Дятьковский район – 4921 (+6)

— Карачевский район - 3354 (+12)

— Клинцы – 3090 (+4)

— Трубчевский район – 2627 (+7)

— Новозыбков – 2597 (+8)

— Стародубский район – 2582 (+12)

— Навлинский район – 2325

— Унечский район – 2300

— Жуковский район – 2247 (+7)

— Брасовский район – 1959 (+5)

— Выгоничский район – 1906 (+5)

— Комаричский район – 1732 (+5)

— Почепский район – 1722 (+1)

— Климовский район – 1465 (+3)

— Фокино – 1461 (+4)

— Погарский район – 1416 (+4)

— Мглинский район – 1373 (+2)

— Клетнянский район – 1362 (+6)

— Дубровский район – 1358 (+3)

— Сельцо – 1317 (+6)

— Суземский район – 1062 (+9)

— Злынковский район – 1050

— Суражский район – 1000 (+2)

— Клинцовский район – 968

— Гордеевский район – 803 (+2)

— Красногорский район – 748 (+4)

— Севский район – 624 (+7)

— Жирятинский район – 484

— Рогнединский район – 215

— Иногородние – 123.