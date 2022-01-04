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Общество4 января 2022 14:20

Брянцев предупредили о гололеде и мокром снеге 5 января

Порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Жителей Брянской области предупредили о непогоде в среду, 5 января. Ночью выпадет мокрый снег. Возможен гололед и туман. Порывы ветра местами могут достигать 15-17 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Из-за непогоды возрастает вероятность ДТП, коммунальных аварий, падения ветхих конструкций и деревьев.

По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха будет от минус пяти до ноля градусов, днем - от ноля до плюс пяти.

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