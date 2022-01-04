В Брянской области с 4 по 9 января автоинспекторы будут проверять автобусы

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Брянской области с 4 по 9 января пройдут рейды для водителей автобусов. Автоинспекторы будут проверять техническое состояние транспорта, медицинский предрейсовый осмотр, техосмотр, наличие тахографа, соблюдают ли водителя режим труда и отдыха, пользуются ли пассажиры ремнями безопасности.

- Особое внимание будет уделено осуществлению перевозки пассажиров по межрегиональным и межмуниципальным маршрутам, заказным перевозкам, а также организованным перевозкам групп детей, - говорят в УГИБДД по Брянской области.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к проверкам.