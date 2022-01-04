Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 января 2022 года. За минувшие сутки заболел 181 житель региона, выздоровел 141 пациент, зарегистрировали 16 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4091 ПЦР-тестов.
В целом у 97211 человек подтвердили коронавирус, вылечились 92877 жителей области, умерли 2963 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1266758.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 77 новых случая коронавируса. На втором месте Стародубский район, где выявили 22 ковид-положительных. На третьем - Новозыбков с 11 новыми случаями коронавирусной инфекции. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 20 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 января 2022 года:
— Брянск – 37501 (+77)
— Брянский район – 9643 (+2)
— Дятьковский район – 4915 (+4)
— Карачевский район - 3342
— Клинцы – 3086 (+8)
— Трубчевский район – 2620 (+5)
— Новозыбков – 2589 (+11)
— Стародубский район – 2570 (+22)
— Навлинский район – 2325
— Унечский район – 2300 (+9)
— Жуковский район – 2240 (+6)
— Брасовский район – 1954 (+3)
— Выгоничский район – 1901
— Комаричский район – 1727
— Почепский район – 1721 (+1)
— Климовский район – 1462 (+2)
— Фокино – 1457 (+6)
— Погарский район – 1412 (+8)
— Мглинский район – 1371 (+1)
— Дубровский район – 1355 (+7)
— Клетнянский район – 1356 (+4)
— Сельцо – 1311 (+3)
— Суземский район – 1053
— Злынковский район – 1050 (+1)
— Суражский район – 998
— Клинцовский район – 968
— Гордеевский район – 801
— Красногорский район – 744 (+1)
— Севский район – 617
— Жирятинский район – 484
— Рогнединский район – 215
— Иногородние – 123.