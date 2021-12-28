Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 10:25

В Брянске администрация будет судиться за танк Т-34 в Верховном суде

27 декабря экспонат пытался вывезти собственник
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске Бежицкая районная администрация будет судиться за танк Т-34 в сквере Александра Морозова в Верховном суде. Чиновники подали аппеляцию, рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе мэрии.

Накануне экспонат попытались вывезти из сквера. На место приехали полицейские и сотрудники райадминистрации. Танк удалось отстоять. Правда, спецтехникой повредили газон в сквере. Полицейские составили протокол.

- Собственник не может забрать танк без уведомления, - говорят в Брянской городской администрации. - Нужно подписать акт приемки-передачи, для сопровождения по городу необходимо согласие ГИБДД.

Танк Т-34 установили в сквере Александра Морозова. Он являлся один из создателей именно этой модификации. В Арбитражном суде Брянской области встали на сторону районной администрации. И признали экспонат достоянием всех жителей города. Конкурсный управляющий подал апелляцию. Ее удовлетворили в Туле и Калуге.

КАРТИНА ДНЯ