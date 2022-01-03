Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 января 2022 года. За минувшие сутки заболел 187 жителей региона, выздоровели 103 пациента, зарегистрировали 18 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3258 ПЦР-тестов.

В целом у 97030 человек подтвердили коронавирус, вылечились 92736 жителей области, умерли 2947 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1262667.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 83 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 25 ковид-положительных. На третьем - Погарский район с 15 новыми случаями коронавирусной инфекции. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 22 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 января 2022 года:

— Брянск – 37424 (+83)

— Брянский район – 9641(+25)

— Дятьковский район – 4911 (+13)

— Карачевский район - 3342 (+3)

— Клинцы – 3078 (+3)

— Трубчевский район – 2615 (+1)

— Новозыбков – 2578 (+5)

— Стародубский район – 2548 (+21)

— Навлинский район – 2325 (+6)

— Унечский район – 2291 (+2)

— Жуковский район – 2234 (+5)

— Брасовский район – 1951 (+1)

— Выгоничский район – 1901 (+1)

— Комаричский район – 1727

— Почепский район – 1720 (+12)

— Климовский район – 1460 (+5)

— Фокино – 1451

— Погарский район – 1404(+15)

— Мглинский район – 1370

— Дубровский район – 1348 (+1)

— Клетнянский район – 1352 (+7)

— Сельцо – 1308 (+1)

— Суземский район – 1053

— Злынковский район – 1049

— Суражский район – 998

— Клинцовский район – 968 (+1)

— Гордеевский район – 801 (+1)

— Красногорский район – 743 (+3)

— Севский район – 617

— Жирятинский район – 484

— Рогнединский район – 215

— Иногородние – 123

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