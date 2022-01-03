Сотрудники «Брянскэнерго» передали воспитанникам Мглинской школы-интерната подарки к Новому году и Рождеству

Фото: ПАО «Россети Центр».

Энергетики филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» поздравили воспитанников подшефной Мглинской специальной коррекционной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с праздниками – Новым годом и Рождеством!

В 2021-2022 годах в стенах этого учебного заведения, ставшего детям родным домом, обучаются 32 ребенка. Энергетики передали ребятам сладкие подарки, пожелали успехов в учебе и исполнения самых заветных желаний.

«Брянскэнерго» шефствует над Мглинской школой-интернатом более двадцати лет. По мере возможности сотрудники филиала стараются помогать её воспитанникам предметами обихода и школьными принадлежностями, дарят подарки к праздникам, проводят для них уроки электробезопасности. До введения карантинных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции они лично принимали участие в организуемых здесь мероприятиях – Днях знаний, Последних звонках, Новогодних и рождественских утренниках. Ребята всегда с радостью и волнением ждут приезда желанных гостей.

«Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни. В канун волшебных праздников хочется, чтобы каждый ребенок почувствовал новогоднее настроение, поверил в чудеса. Поэтому мы проявляем заботу о ребятах, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, оказываем посильную помощь интернату в организации поздравления детей», – говорит заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Александр Косарим.