Брянская певица Карина Жакова победила на конкурсе «Морозко»

Фото: Карина ЖАКОВА.

Брянская певица Карина Жакова победила на конкурсе от европейской ассоциации культуры и Министерства культуры РФ «Морозко». Он проходил в Санкт-Петербурге. Участница получила сразу четыре диплома лауреата первой степени.

Девушка завоевала несколько наград в таких номинациях. Как джазовый вокал, декоративно-прикладное искусство, эстрадный вокал и художественное слово.

Напомним, раньше Карина Жакова успешно выступила на международном многожанровом творческом фестивале «Серебряный дождь». Он проходил в Черногории.

В Новом году она также будет покорять новые творческие вершины.

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