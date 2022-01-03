Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 января 2022 7:48

Брянская певица Карина Жакова победила на конкурсе «Морозко»

Девушка получила сразу четыре диплома
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Карина ЖАКОВА.

Фото: Карина ЖАКОВА.

Брянская певица Карина Жакова победила на конкурсе от европейской ассоциации культуры и Министерства культуры РФ «Морозко». Он проходил в Санкт-Петербурге. Участница получила сразу четыре диплома лауреата первой степени.

Девушка завоевала несколько наград в таких номинациях. Как джазовый вокал, декоративно-прикладное искусство, эстрадный вокал и художественное слово.

Напомним, раньше Карина Жакова успешно выступила на международном многожанровом творческом фестивале «Серебряный дождь». Он проходил в Черногории.

В Новом году она также будет покорять новые творческие вершины.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

КАРТИНА ДНЯ