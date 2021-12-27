Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске построят храм во имя Александра Невского. С таким предложением к губернатору брянщины Александру Богомазу обратился во время Межрегиональных чтений «Имперское наследие в Брянском крае» митрополит Брянский и Севский Александр. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства. - Имя Александра Невского носил мой отец, и при монашеском постриге в 1980 году и я получил это имя, - сказал владыка. - Я его очень люблю, изучаю историю жизни и поражен подвигами, которые он совершил.

Священнослужитель предложил возвести храм в городе. В областном центре храмы,котроые раньше украшали улицы города разрушили.Новый храм станет украшением города.

Губернатор пообещал, что скоро для храма выберут подходящую площадку.

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