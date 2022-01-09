Фото: оперативный штаб.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 155 жителей региона, выздоровели 104 пациента, зарегистрировали 6 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3300 ПЦР-тестов.

В целом у 98047 человек подтвердили коронавирус, вылечились 93563 жителей области, умерли 3010 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1284980.

На этот раз самое большое число заболевших коронавирусом зафиксировали в Стародубе - 45 человек. На втором месте Дубровский район с 13 новыми случаями. Брянск на третьем месте. Здесь зарегистрировали 12 случаев. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 20 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 января 2022 года:

— Брянск – 37792 (+12)

— Брянский район – 9695 (+3)

— Дятьковский район – 4949 (+1)

— Карачевский район - 3364 (+1)

— Клинцы – 3107 (+6)

— Трубчевский район – 2645 (+11)

— Новозыбков – 2622 (+7)

— Стародубский район – 2631 (+45)

— Навлинский район – 2348

— Унечский район – 2328 (+10)

— Жуковский район – 2267 (+10)

— Брасовский район – 1976

— Выгоничский район – 1907

— Комаричский район – 1735 (+2)

— Почепский район – 1725 (+3)

— Климовский район – 1477 (+7)

— Фокино – 1463

— Погарский район – 1437 (+11)

— Мглинский район – 1789

— Клетнянский район – 1379 (+2)

— Дубровский район – 1383 (+13)

— Сельцо – 1323 (+2)

— Суземский район – 1064 (+2)

— Злынковский район – 1051 (+1)

— Суражский район – 1005

— Клинцовский район – 971

— Гордеевский район – 803

— Красногорский район – 752

— Севский район – 624

— Жирятинский район – 494 (+6)

— Рогнединский район – 218

— Иногородние – 123.