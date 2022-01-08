Трагически погиб депутат Брянской областной Думы Федор Дмитрук

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Трагически погиб депутат Брянской областной Думы шестого и седьмого созывов Федор Дмитрук. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

-Активная гражданская позиция Федора Федоровича Дмитрука, его высочайший профессионализм, его искреннее внимание к людям, опытный взгляд наставника и совет всем, кто бы к нему ни обращался, навсегда останутся в памяти родных и коллег, - говорится в соболезновании.

Федор Дмитрук родом из Белоруссии. Учился в Белорусском технологическом институте им. С.М. Кирова. Трудовую деятельность начал в Амурской области. Занимал руководящие должности на предприятиях лесозаготовки.

В 2007 году Федора Федоровича назначили начальником департамента лесного хозяйства администрации Амурской области, в 2008 году - министром природных ресурсов правительства Амурской области.

После трудился на предприятиях в Казани. С 2011 года переехал в Брянскую область. В 2012 году возглавил "Брянский электромеханический завод". Он занимал эту должность до настоящего времени.

Федору Дмитруку было 64 года.

"Комсомольская правда" в Брянске" выражает соболезнования родным и близким Федора Федоровича.