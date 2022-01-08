Фото: оперативный штаб.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 января 2022 года. За минувшие сутки заболел 161 житель региона, выздоровели 139 пациентов, зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3778 ПЦР-тестов.
В целом у 97892 человек подтвердили коронавирус, вылечились 93459 жителей области, умерли 3004 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1281680.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 68 новых случаев коронавируса. На втором месте Навлинский район, где выявили 16 ковид-положительных. По 14 заболевших зарегистрировали в Дятьковском районе и Новозыбкове. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 15 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 января 2022 года:
— Брянск – 37780 (+68)
— Брянский район – 9692 (+4)
— Дятьковский район – 4948 (+14)
— Карачевский район - 3363
— Клинцы – 3101 (+6)
— Трубчевский район – 2634
— Новозыбков – 2615 (+14)
— Стародубский район – 2586
— Навлинский район – 2348 (+16)
— Унечский район – 2318
— Жуковский район – 2257 (+2)
— Брасовский район – 1976 (+5)
— Выгоничский район – 1907 (+1)
— Комаричский район – 1733
— Почепский район – 1722
— Климовский район – 1470 (+3)
— Фокино – 1463
— Погарский район – 1426
— Мглинский район – 1789 (+13)
— Клетнянский район – 1377 (+9)
— Дубровский район – 1370 (+4)
— Сельцо – 1321
— Суземский район – 1062
— Злынковский район – 1050
— Суражский район – 1005
— Клинцовский район – 971
— Гордеевский район – 803
— Красногорский район – 752 (+1)
— Севский район – 624
— Жирятинский район – 488
— Рогнединский район – 218 (+1)
— Иногородние – 123.