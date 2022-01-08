Фото: оперативный штаб.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 января 2022 года. За минувшие сутки заболел 161 житель региона, выздоровели 139 пациентов, зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3778 ПЦР-тестов.

В целом у 97892 человек подтвердили коронавирус, вылечились 93459 жителей области, умерли 3004 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1281680.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 68 новых случаев коронавируса. На втором месте Навлинский район, где выявили 16 ковид-положительных. По 14 заболевших зарегистрировали в Дятьковском районе и Новозыбкове. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 15 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 января 2022 года:

— Брянск – 37780 (+68)

— Брянский район – 9692 (+4)

— Дятьковский район – 4948 (+14)

— Карачевский район - 3363

— Клинцы – 3101 (+6)

— Трубчевский район – 2634

— Новозыбков – 2615 (+14)

— Стародубский район – 2586

— Навлинский район – 2348 (+16)

— Унечский район – 2318

— Жуковский район – 2257 (+2)

— Брасовский район – 1976 (+5)

— Выгоничский район – 1907 (+1)

— Комаричский район – 1733

— Почепский район – 1722

— Климовский район – 1470 (+3)

— Фокино – 1463

— Погарский район – 1426

— Мглинский район – 1789 (+13)

— Клетнянский район – 1377 (+9)

— Дубровский район – 1370 (+4)

— Сельцо – 1321

— Суземский район – 1062

— Злынковский район – 1050

— Суражский район – 1005

— Клинцовский район – 971

— Гордеевский район – 803

— Красногорский район – 752 (+1)

— Севский район – 624

— Жирятинский район – 488

— Рогнединский район – 218 (+1)

— Иногородние – 123.