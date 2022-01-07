В Брянском Кафедральном соборе прошло Рождественское богослужение

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянском Кафедральном соборе в ночь на 7 января прошло Рождественское богослужение. В праздник Рождества Митрополит Брянский и Севский Александр совершил Божественную литургию, сообщают в пресс-службе правительства брянской области.

Поздравляя всех с Рождеством Христовым, Владыка Александр пожелал брянцам сохранить Рождественскую радость в течение всего грядущего года и поделиться ею со всеми, кто окружает нас. А также он поздравил всех с наступившим новым 2022 годом и пожелал, чтобы он был годом мира, благополучия и любви.

Собор украсили декорированными еловыми ветвями и елями, которые символизируют вечную жизнь. В центре храма установили рождественский вертеп, говорящий о рождении в Вифлиеме Христа. По окончании литургии совершили славление празднику Рождества Христова.

Напомним, трансляцию литургии провел телеканал «Брянская губерния». Рождественские богослужения также прошли во всех храмах Брянщины.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»