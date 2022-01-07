Фото: оперативны штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 170 жителей региона, выздоровели 135 пациентов, зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3778 ПЦР-тестов.

В целом у 97731 человек подтвердили коронавирус, вылечились 93320 жителей области, умерли 2995 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1277902.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 84 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 10 ковид-положительных. На третьем месте Унечский район с 18 новыми случая заболевания коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 16 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 января 2022 года:

— Брянск – 37712 (+84)

— Брянский район – 9688 (+10)

— Дятьковский район – 4934 (+4)

— Карачевский район - 3363

— Клинцы – 3095 (+5)

— Трубчевский район – 2634 (+7)

— Новозыбков – 2601 (+4)

— Стародубский район – 2586 (+4)

— Навлинский район – 2332

— Унечский район – 2318 (+18)

— Жуковский район – 2255 (+2)

— Брасовский район – 1971

— Выгоничский район – 1906

— Комаричский район – 1733

— Почепский район – 1722

— Климовский район – 1467 (+2)

— Фокино – 1463

— Погарский район – 1426 (+10)

— Мглинский район – 1776 (+3)

— Клетнянский район – 1368 (+6)

— Дубровский район – 1366

— Сельцо – 1321

— Суземский район – 1062

— Злынковский район – 1050

— Суражский район – 1005 (+5)

— Клинцовский район – 971 (+3)

— Гордеевский район – 803

— Красногорский район – 751 (+3)

— Севский район – 624

— Жирятинский район – 488

— Рогнединский район – 217

— Иногородние – 123.

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