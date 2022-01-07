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Общество7 января 2022 6:50

В Брянске в парке Толстого показали снежный замок 1971 года

Фотографии опубликовали в соцсети
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: Н. РОМАНОВ, vk.com.

Фото: Н. РОМАНОВ, vk.com.

Жителям Брянска показали снежный замок, который слепили в парке Толстого зимой 1971 года. Фотографии опубликовали в соцсети в группе «Брянск глазами разных поколений».

На снимках – крепкий и массивный снежный городок. Его построили на радость детям и взрослым.

В комментариях пишут, что подобные снежные замки строили по всем паркам города. Их к тому же раскрашивали гуашью.

- Красота, и снега сколько! – восхищаются горожане в комментариях.

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