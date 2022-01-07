В Брянске в парке Толстого показали снежный замок 1971 года

Фото: Н. РОМАНОВ, vk.com.

Жителям Брянска показали снежный замок, который слепили в парке Толстого зимой 1971 года. Фотографии опубликовали в соцсети в группе «Брянск глазами разных поколений».

На снимках – крепкий и массивный снежный городок. Его построили на радость детям и взрослым.

В комментариях пишут, что подобные снежные замки строили по всем паркам города. Их к тому же раскрашивали гуашью.

- Красота, и снега сколько! – восхищаются горожане в комментариях.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»