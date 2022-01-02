Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

В Брянске Герой Советского Союза Иван Кашин отмечает юбилей. Почетному гражданину города 2 января исполнилось 85 лет, сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Иван Андреевич родился в 1937 году в липецкой области. После окончания летного училища работал в брянском авиаотряде «Аэрофлота».

В экстремальных условиях он сумел посадить во Внуково захваченный террористами «ЯК-40». Благодаря профессионализму капитана и членов экипажа никто из пассажиров не пострадал.

Выйдя на пенсию, Иван Кашин занимается активной деятельностью по патриотическому воспитанию молодежи. Имя Ивана Андреевича носит Дятьковский Кадетский корпус санавиации.

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