На Брянщине завершилась призывная кампания

В ряды вооруженных сил призывников отправляли и в последние дни 2021 года.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Брянской области завершилась призывная кампания. В регионе выполнили основные показатели, сообщают в пресс-службе регионального военного комиссариата.
В ряды вооруженных сил призывников отправляли и в последние дни 2021 года. Брянская область, по административному делению Минобороны, принадлежит к Западному военному округу.
В основном, брянских призывников направили на службу в его пределах.
География округа масштабная: соединения и части дислоцируются в пределах административных границ трех федеральных округов - Северо-Западного, Центрального и части Приволжского.
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