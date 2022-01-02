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Общество2 января 2022 9:18

На Брянщине завершилась призывная кампания

В регионе выполнили основные показатели
Надежда ПЕТРУНИНА
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В ряды вооруженных сил призывников отправляли и в последние дни 2021 года.

В ряды вооруженных сил призывников отправляли и в последние дни 2021 года.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области завершилась призывная кампания. В регионе выполнили основные показатели, сообщают в пресс-службе регионального военного комиссариата.

В ряды вооруженных сил призывников отправляли и в последние дни 2021 года. Брянская область, по административному делению Минобороны, принадлежит к Западному военному округу.

В основном, брянских призывников направили на службу в его пределах.

География округа масштабная: соединения и части дислоцируются в пределах административных границ трех федеральных округов - Северо-Западного, Центрального и части Приволжского.

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