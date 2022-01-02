На Брянщине завершилась призывная кампания

В ряды вооруженных сил призывников отправляли и в последние дни 2021 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области завершилась призывная кампания. В регионе выполнили основные показатели, сообщают в пресс-службе регионального военного комиссариата.

В ряды вооруженных сил призывников отправляли и в последние дни 2021 года. Брянская область, по административному делению Минобороны, принадлежит к Западному военному округу.

В основном, брянских призывников направили на службу в его пределах.

География округа масштабная: соединения и части дислоцируются в пределах административных границ трех федеральных округов - Северо-Западного, Центрального и части Приволжского.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»