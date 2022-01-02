Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 января 2022 года. За минувшие сутки заболел 190 жителей региона, выздоровели 208 пациентов, зарегистрировали 16 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3518 ПЦР-тестов.

В целом у 96843 человек подтвердили коронавирус, вылечились 92633 жителя области, умерли 291029 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1259409. Брянскую статистику заболевших пополнил еще один иногородний пациент. Их общее числ - 123 человека.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 87 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 32 ковид-положительных. На третьем - Стародубский район с 25 новыми случаями коронавирусной инфекции. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 21 муниципалитете региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 января 2022 года:

— Брянск – 37341 (+87)

— Брянский район – 9616 (+32)

— Дятьковский район – 4898 (+2)

— Карачевский район - 3339 (+9)

— Клинцы – 3075 (+1)

— Трубчевский район – 2614 (+10)

— Новозыбков – 2573

— Стародубский район – 2569 (+25)

— Навлинский район – 2319 (+1)

— Унечский район – 2289 (+17)

— Жуковский район – 2229 (+1)

— Брасовский район – 1950 (+9)

— Выгоничский район – 1900 (+1)

— Комаричский район – 1727 (+4)

— Почепский район – 1708

— Климовский район – 1455

— Фокино – 1451 (+1)

— Погарский район – 1398 (+1)

— Мглинский район – 1370

— Дубровский район – 1347 (+1)

— Клетнянский район – 1345

— Сельцо – 1307 (+4)

— Суземский район – 1053

— Злынковский район – 1049

— Суражский район – 998 (+1)

— Клинцовский район – 967

— Гордеевский район – 800

— Красногорский район – 740

— Севский район – 617 (+3)

— Жирятинский район – 484 (+1)

— Рогнединский район – 215 (+1)

— Иногородние – 123 (+1)

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