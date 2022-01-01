В Брянске первый ребенок родился через 20 минут после Нового года

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области первый ребенок родился через 20 минут после боя курантов. Это случилось 1 января 2022 года в перинатальном центре городской больницы №1, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Новорожденного мальчика назвали Ярославом. При рождении он весил 3 килограмма 430 граммов.

Маме малыша 19 лет. Папе - 20, он служит в Вооруженных Силах Российской Федерации. Молодых родителей поздравил директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов.

В первые часы нового 2022 года родилось 11 малышей: 6 мальчиков и 5 девочек.